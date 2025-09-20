Enzo Iacchetti dopo le polemiche su Gaza | Ricevo minacce di morte ma non mi pento
ABBONATI A DAYITALIANEWS «Sto perdendo lavoro, ma rifarei tutto». Enzo Iacchetti, volto storico di “Striscia la Notizia”, non ha alcuna intenzione di fare passi indietro dopo il suo acceso intervento televisivo sul conflitto a Gaza. L’attore e conduttore racconta che, da quella serata, la sua vita è cambiata: «Gli insulti si sono trasformati in vere minacce di morte e il lavoro sta diminuendo. Non mi vuole più nessuno», ha spiegato in un’intervista a Fanpage. Nonostante il prezzo pagato, Iacchetti difende la sua scelta: «Non ritiro nulla. Ho parlato perché chi dovrebbe farlo tace. È stato un atto di supplenza morale». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti
