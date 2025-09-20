Enzo Iacchetti dopo la sfuriata in tv su Gaza | Mi minacciano di morte Sto perdendo lavoro ma non me ne pento I politici? Figura di m***a morale

Il lavoro diminuisce e gli insulti sui social si trasformano in minacce di morte: è la nuova quotidianità di Enzo Iacchetti dopo il litigio in diretta tv in cui ha dato del «fascista» a Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Lo ha rivelato il volto storico di Striscia la notizia in una lunga intervista a Fanpage: «Non so perché il mio mestiere sta rallentando, cioè io sto perdendo parecchio lavoro. Non mi vuole vedere più nessuno ». Nonostante questo, però, non ha intenzione di ritrattare la sua netta posizione di condanna di Israele: «Ho sfondato la quarta parete del televisore. 🔗 Leggi su Open.online