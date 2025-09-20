Enzo Iacchetti a Fanpageit | Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte

Enzo Iacchetti a Fanpage.it risponde agli attacchi dopo lo scontro con Mizrahi: "Senza Mediaset, parecchi giornalisti-giornalai che mi attaccano sarebbero in mezzo a una strada". Ma non risparmia la sinistra: "Nessun politico mi ha scritto per darmi solidarietà perché il mio è stato un atto di supplenza morale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: enzo - iacchetti

Enzo Iacchetti furioso con l’israeliano Eyal Mizrahi: “Str…, vengo giù e ti prendo a pugni” | Video Mediaset

Tintoria live dal Castello di Milano con Enzo Iacchetti

Buon compleanno Enzo Iacchetti, Rita dalla Chiesa, Carlo Sangalli…

“Scena vergognosa e inaccettabile”. Mario #Adinolfi a valanga su Enzo #Iacchetti: pestaggio mediatico #israele #gaza #Mizrahi #20settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Alessandro Di Battista. . Prendere posizione contro Israele: il prezzo alto da pagare. Con Enzo Iacchetti P.S. I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI (Cerignola, Sesto Fiorentino, Baronissi) •? ?Venerdì 26 settembre CERIGNOLA (Foggia), ore 20.30 presentazione Vai su Facebook

Enzo Iacchetti a .it: Per aver detto la verità su Gaza sto perdendo il lavoro e ricevo minacce di morte; Francesco Paolantoni difende Enzo Iacchetti: Non deve pentirsi, se subirà un danno d'immagine meritiamo l'estinzione; Eyal Mizrahi dopo la lite con Enzo Iacchetti: Si è comportato da fascista, non penso voglia fare pace.

Enzo Iacchetti dopo lo scontro con Eyal Mizrahi: “Un provocatore, dovessi tornare a Cartabianca direi le stesse cose” - Enzo Iacchetti commenta su Instagram il durissimo scontro con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele ... Come scrive fanpage.it

“Bugiardo e ignorante”: Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la rissa in tv - Enzo Iacchetti rompe il silenzio e commenta lo scontro a È sempre Cartabianca con Eyal Mizrahi: "Ripeterei tutto". Si legge su donnaglamour.it