Entra in un albergo del centro e ruba 5.000 euro dalla cassa | incastrato dalle telecamere e denunciato

Nei giorni scorsi, al termine di una tempestiva attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un trentenne straniero. L'uomo è ritenuto, sulla base di una serie di accertamenti e verifiche approfondite, il presunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Forza la porta di un albergo del centro e ruba 5mila euro dalla cassa ma viene ripreso dalle telecamere. Denunciato 30enne straniero - Nel corso delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno analizzato i filmati delle telecamere dell'albergo e lo hanno riconosciuto e fermato nei pressi della stazione ferroviaria, ...

