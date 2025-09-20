Entra in casa della vicina per strangolarla la salva la figlia 14enne con una bottiglia di vetro | l’agguato dopo aver staccato il contatore

Ha salvato la madre, una 44enne della Repubblica Dominicana, dal vicino di casa che ha tentato di ucciderla strozzandola. Protagonista della vicenda, una ragazzina di 14 anni residente a Lainate, nella periferia a nord ovest di Milano. Nella serata di ieri, venerdì 19 settembre, la giovane ha spaccato una bottiglia di vetro in testa all’uomo, fermando così quello che avrebbe potuto trasformarsi in un omicidio. L’uomo, un 48enne italiano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rho con l’accusa di violazione di domicilio e tentato omicidio. La vittima è poi stata trasportata all’ospedale, in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Open.online

