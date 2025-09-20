Ennesima rissa in zona stazione sbottano i residenti | Se violenza e degrado persistono è perché il modello di presidio non funziona

Foggiatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta viale XXIV Maggio è stato teatro di un parapiglia che ha messo in pericolo chi abita, lavora e passa in quella che un tempo era considerata una delle vie centrali di Foggia. L’ultimo episodio: la rissa avvenuta nel pomeriggio di ieri, 19 settembre, davanti a un negozio che, come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ennesima - rissa

Ennesima rissa a Riccione: 6 giovani fermati e denunciati, tra loro anche due ragazze minorenni

Ennesima rissa in piazza Garibaldi: tre uomini coinvolti, due denunciati

Piazza Roma ‘ostaggio’ di bande: segnalata l’ennesima rissa. Una deriva da frenare

Foggia, ennesima rissa al Quartiere Ferrovia: la denuncia del comitato; Reggio Emilia, ennesima violenta rissa in zona stazione; Rissa in stazione si trasforma nell'ennesima aggressione al personale medico.

Rissa in zona stazione a Reggio Emilia, due feriti accoltellati - Due persone sono state accoltellate e sono rimaste ferite nella notte in zona stazione a Reggio Emilia. rainews.it scrive

Nuova rissa alla stazione. Armato di bastone si avventa su due uomini - Spinte, pugni e un bastone, forse una spranga di metallo, brandita per minacciare la vittima. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesima Rissa Zona Stazione