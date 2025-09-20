Enduro Il settempedano Corsi sul tetto del mondo
Valentino Corsi, il talentuoso pilota d’enduro di San Severino, continua a conquistare successi nazionali e podi mondiali. L’ultimo è stato quello ottenuto alla "Sei giorni" internazionale di enduro che si è svolta a Bergamo e che lo ha visto in gara con la maglia azzurra del Team Italia. Si tratta di una sorta di campionato del mondo a squadre, cui hanno preso parte 155 formazioni. Il ventenne settempedano, che corre per il team Farioli Ktm Pro Racing Sport, seguito da Alex Belometti, è una delle figure più promettenti nel panorama italiano dell’enduro. E nel 2025, oltre a questo titolo iridato, è riuscito a centrare anche il primo podio al Mondiale individuale arrivando terzo nella prova del Gran premio disputato in Galles. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
