EMU xemu Aggiornamento | Nuova Release 0.8103 e Importante Novità per gli Sviluppatori

La scena dell’emulazione Xbox originale è in continua evoluzione, e il progetto xemu non smette di progredire. È stata rilasciata la versione 0.8.103, un aggiornamento che, sebbene possa sembrare minore, introduce un cambiamento cruciale “dietro le quinte” per gli sviluppatori e i collaboratori: un aggiornamento del sistema di build Meson. Cosa C’è di Nuovo? Il Bump di Meson a 1.9.0. Il cuore di questo aggiornamento è il passaggio alla versione 1.9.0 del sistema di build Meson. Questo cambio non è una semplice revisione di routine ma abilita una funzionalità potentissima per un progetto come xemu, che fa uso estensivo sia di codice C che Rust. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net