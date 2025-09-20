di Simone Cioni EMPOLI Per la prima volta in stagione domani a Pescara mister Pagliuca avrà tutti a disposizione, ad eccezione solamente dei tre lungodegenti Haas, Degli Innocenti e Pellegri. Per questo stavolta sono diversi i dubbi che riguardano il possibile undici titolare azzurro. Partiamo dalle certezze che rispondono ai nomi di Fulignati tra i pali, Lovato ed Obaretin in difesa, Elia e Carboni sugli esterni, Ghion e Ignacchiti in mezzo al campo. A completare la difesa sulla carta dovrebbe essere il rientrante Guarino, dopo aver scontato il turno di squalifica, ma il dubbio è se schierarlo al centro dirottando nuovamente Lovato sul centro destra come a Reggio Emilia, o se impiegarlo in quest’ultimo ruolo, per il quale però entrerebbe in ballottaggio con Curto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, una ’rosa’ al completo. I dubbi e le certezze di Pagliuca