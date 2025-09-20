Emma Marrone lacrime e voce rotta al concerto | piange tutta la piazza
Mercoledì scorso piazza del Plebiscito a Napoli è stata il cuore pulsante di un grande evento musicale dedicato a Pino Daniele. “Pino è – Il viaggio del musicante” ha visto alternarsi sul palco nomi di primo piano della musica italiana, da Fiorella Mannoia a Giorgia, passando per Elisa, Elodie, Noemi, Serena Brancale, Diodato e molti altri. Una serata che ha unito migliaia di persone nel segno del cantautore napoletano, tra ricordi, emozioni e musica senza tempo. Tra gli artisti presenti, Emma Marrone ha regalato uno dei momenti più toccanti dell’intero concerto. La cantante salentina, vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo, ha scelto di interpretare “Stare bene a metà”, brano inciso da Pino Daniele nel 1997. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
