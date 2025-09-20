Emma Marrone lacrime e battute a Napoli | il concerto si trasforma in una soap!

Personaggi Tv, Emma Marrone ha stregato in concerto a Napoli in una serata dove le emozioni hanno dominato la scena. e non solo per la musica! In piazza del Plebiscito si è celebrato “Pino è – Il viaggio del musicante”, un mega evento che ha riunito la crème della musica italiana: Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia, Elodie, Diodato e compagnia bella. Ma il vero colpo di scena è arrivato da Emma, che tra una nota e una lacrima si è presa la scena come una vera diva delle soap. Leggi anche: “Ho vinto io”. Emma Marrone, la foto di anni fa commuove tutti Emma Marrone, a Napoli il commosso omaggio a Pino Daniele. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Emma Marrone, lacrime (e battute) a Napoli: il concerto si trasforma in una soap!

“Ti direi quello che non ti ho detto”: Emma scoppia in lacrime - Momento di forte commozione per Emma Marrone durante una serata evento dedicata a Pino Daniele. Da donnaglamour.it

Emma Marrone ricorda il padre scomparso e si emoziona al concerto - La cantante ha voluto omaggiare il grande Pino Daniele cantando il brano Stare bene a metà, una canzone che ha voluto dedicare a ... Scrive dilei.it