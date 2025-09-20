Emilio Fede visto da Puccio | affetto sincero e distanze sociali

Un collegamento via video da Sharm el-Sheikh riaccende i ricordi di Puccio Fede, fratello minore dell’ex direttore del Tg4, scomparso il 2 settembre a Segrate. L’uomo ripercorre il legame diseguale con Emilio, un sentimento misto di affetto e distante ammirazione. Una fratellanza segnata dalla distanza Nonostante il sangue comune, Puccio ricorda che le loro esistenze . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Emilio Fede visto da Puccio: affetto sincero e distanze sociali

In questa notizia si parla di: emilio - fede

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Paolo Brosio ed Emilio Fede, un rapporto di amore e odio: “Ricordo le sfuriate dallo studio. Ma voleva solo il meglio”

Addio a Emilio Fede, giovedì i funerali a Segrate

Puccio, fratello di Emilio Fede: "Ci considerava i parenti poveracci, alle nozze della figlia non mi invitò perché c'era Berlusconi" - X Vai su X

L’ urna di Emilio Fede da oggi riposa accanto a quella della moglie Diana De Feo, nella tomba di famiglia . Ad accompagnare le ceneri la figlia Sveva , il sindaco Giancarlo Ruggiero ed i suoi amici di sempre. Servizio di Nicoletta Caraglia #itv Vai su Facebook

Rosa di Un Posto al sole, da Palazzo Palladini a Palazzo dello Spagnolo per il tour teatrale; Linea 1, Anm: «Dal 15 settembre riprende il servizio da Piscinola a Centro Direzionale: la metro ferma in tutte le stazioni»; Puccio Fede: Mio fratello nato con Dna da cronista, origliava dietro porta dell'ufficio di papà - Il video.

Puccio, fratello di Emilio Fede: "Ci considerava i parenti poveracci, alle nozze della figlia non mi invitò perché c'era Berlusconi" - "Eravamo quattro fratelli: Antonio, piccolo imprenditore, era il primo, classe 1927. Da huffingtonpost.it

Emilio Fede, dure parole del fratello: “Considerava poveracci noi parenti”/ Retroscena su nozze di Berlusconi - La notizia ha scosso il mondo dei media, con tanti che lo hanno ricordato per la sua lunga carriera nel giornalismo. Lo riporta ilsussidiario.net