Emigrato licatese muore dopo 3 giorni dall' accoltellamento in un locale tedesco | fermato un giovane
È stato accoltellato nella notte di martedì 16 settembre, all'interno del locale dove - a Kreuztal, in Germania - lavorava. È morto dopo alcuni giorni di ricovero, il trentatreenne di Licata, Massimo Cammilleri. La polizia tedesca avrebbe già arrestato un sospettato: un ventottenne tedesco. A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: emigrato - licatese
