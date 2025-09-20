Emergenza Idrica in Irpinia | sospensione notturna dell’acqua in diversi comuni

Mugnano del Cardinale, Frigento, Lioni, Gesualdo e Paternopoli – Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario chiudere temporaneamente i serbatoi che forniscono acqua a diversi comuni.

