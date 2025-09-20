Emanuele Filiberto la prima foto di coppia su Instagram con Adriana Abascal
Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno ufficializzato la loro relazione ormai da qualche tempo, eppure fino ad oggi, sebbene siano apparsi insieme in pubblico in più di un’occasione, non si erano ancora mostrati l’uno al fianco all’altro sui social. I due hanno deciso di “uscire allo scoperto” anche su Instagram: il Principe ha pubblicato una serie di scatti del suo weekend con la nuova compagna, dove appaiono mano nella mano. Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la prima foto di coppia. Stanno insieme già da qualche tempo, ma fino ad ora Emanuele Filiberto di Savoia non aveva mai pubblicato una foto insieme alla sua nuova compagna sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it
