Elvis mi chiamò mentre ero a letto con Robert Kardashian se lo avesse saputo sarebbe andato su tutte le furie | le confessioni di Priscilla Presley

Priscilla Presley, 80 anni, ha raccontato nuovi dettagli sulla sua vita privata dopo la separazione da Elvis Presley, avvenuta nel 1973. Nel suo secondo libro, “ Softly, As I Leave You: Life After Elvis”, l’attrice ha rivelato di avere avuto una relazione con l’avvocato Robert Kardashian a metà degli anni Settanta. Secondo quanto riportato, Elvis cercò di mantenere un forte legame con la sua ex moglie anche dopo il divorzio. Priscilla ha spiegato che il cantante continuava a telefonarle di notte. “ Sarebbe andato su tutte le furie, se avesse saputo che Robert era a letto con me” ha detto, sottolineando come Elvis fosse solito portare con sé armi da fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

