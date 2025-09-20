Elly un altro sgambetto Convoca la direzione ma la minoranza Pd non va

Nessuno che l'abbia vista arrivare. Di nuovo. Dopo sette mesi di mancate convocazioni, Elly Schlein ha spiazzato tutti. Zitta zitta la segretaria del Pd si è inventata il trappolone per chiudere la bocca alla sua minoranza. Con uno scatto felino, l'imprevedibile ha deciso di riunire la direzione proprio martedì: ovvero a cinque giorni dal voto regionale nelle Marche, considerato fondamentale dal Nazareno. Una data scelta «sapientemente», l'obiettivo è duplice: eludere un'eventuale analisi della sconfitta anticipando la riunione e al tempo stesso impedire alla minoranza interna un confronto reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

