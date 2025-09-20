Nessuno che l'abbia vista arrivare. Di nuovo. Dopo sette mesi di mancate convocazioni, Elly Schlein ha spiazzato tutti. Zitta zitta la segretaria del Pd si è inventata il trappolone per chiudere la bocca alla sua minoranza. Con uno scatto felino, l'imprevedibile ha deciso di riunire la direzione proprio martedì: ovvero a cinque giorni dal voto regionale nelle Marche, considerato fondamentale dal Nazareno. Una data scelta «sapientemente», l'obiettivo è duplice: eludere un'eventuale analisi della sconfitta anticipando la riunione e al tempo stesso impedire alla minoranza interna un confronto reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elly, un altro sgambetto. Convoca la direzione, ma la minoranza Pd non va