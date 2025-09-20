Il panorama dei videogiochi di ruolo si arricchisce costantemente di nuove produzioni, con titoli che promettono di offrire esperienze innovative e coinvolgenti. Tra le uscite più attese si distinguono due progetti sviluppati da Square Enix, uno dei principali publisher del settore: il finale della serie di remake di Final Fantasy 7 e un nuovo RPG in stile HD-2D previsto per il 2026. In questo approfondimento vengono analizzate le caratteristiche principali di entrambe le opere, evidenziando le differenze e le aspettative del pubblico. final fantasy 7 remake part 3: la conclusione della serie. la trama e gli elementi chiave. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Elliot: perché il RPG HD-2D di Square Enix supera FF7 Remake Part 3