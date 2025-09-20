Elio | un’animazione interstellare nella nuova avventura Pixar – Recensione
Dopo essere rimasto orfano di entrambi i genitori, il piccolo Elio viene cresciuto dalla zia Olga, maggiore dell’aeronautica americana. Il ragazzino sviluppa una profonda ossessione nei confronti del primo contatto con le civiltà extraterrestri e il suo sogno di comunicare con una gli alieni potrebbe realizzarsi in maniera del tutto inaspettata. Un suo messaggio inviato rocambolescamente nello spazio e incredibilmente giunto a una remota destinazione interstellare, farà sì che il cosiddetto Comuniverso, un’associazione pangalattica composta dai membri più meritevoli di ogni pianeta, lo ritenga un potente leader terrestre e lo inviti ad entrare nelle sue fila. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: elio - animazione
Elio: un’animazione (inter)stellare nella nuova avventura Pixar – Recensione
ELIO Sabato 20 e domenica 28 settembre ore 18 Il Cinema Teatro DAVID inaugura la stagione cinematografica 25-26 con una colorata e coinvolgente animazione Disney Pixar, che offre lezioni di solidarietà. Elio Solis ha perso i genitori da bambino e ora sull - facebook.com Vai su Facebook
Elio | un’animazione interstellare nella nuova avventura Pixar – Recensione.
Elio: un’animazione (inter)stellare nella nuova avventura Pixar – Recensione - Dopo essere rimasto orfano di entrambi i genitori, il piccolo Elio viene cresciuto dalla zia Olga, maggiore dell'aeronautica americana. Riporta superguidatv.it
Elio arriva oggi su Disney+, guardalo con la nuova promozione! - Approfitta dell'offerta speciale a partire da soli 2,99€ al mese con accesso a un catalogo sempre aggiornato di film, serie TV e contenuti esclusivi. Come scrive spaziogames.it