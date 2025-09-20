Elio Germano e Teho Teardo all’Ostia Antica Festival

Che cosa accade quando un testo interagisce con la musica? Le parole veicolano significati nel suono, la musica le restituisce nello spazio fino a quando acquisiscono valenze non scritte, capaci di risuonare oltre il tempo della frase. È da questa tensione che nasce "Viaggio al termine della notte", progetto teatrale e musicale che vede protagonisti Elio Germano e Teho Teardo, da oltre quindici anni insieme in un percorso transdisciplinare che ha attraversato Dante, Pasolini, Gino Strada e ora continua a confrontarsi con l'opera di Louis-Ferdinand Céline, in scena a Ostia Antica Festival il 26 settembre.

Ostia Antica Festival: con Elio Germano e Teho Teardo in un "Viaggio al termine della notte"

26 Settembre, Teatro Romano di Ostia Antica Festival. Elio Germano e Teho Teardo Viaggio al termine della notte Con Laura Bisceglia e Flavia Massimo, violoncello, Erica Scherl, violino Fonico Francesco Fazzi

