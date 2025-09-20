Elio-3 dalla Luna | la nuova corsa all’oro che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’energia?

Per miliardi di anni, i venti solari hanno bombardato la Luna, depositando sulla sua superficie l’elio-3, un isotopo raro sulla Terra. La crescente domanda di questo elemento, cruciale per settori come il quantum computing, ha spinto diverse aziende a esplorare la possibilità di estrarlo dal suolo lunare. Tra queste, Interlune, una startup di Seattle, ha appena siglato un accordo commerciale di portata storica. L’accordo, annunciato da Interlune, prevede la fornitura di fino a 10.000 litri di elio-3 all’anno a Bluefors, azienda leader nella produzione di refrigeratori a diluizione, essenziali per il funzionamento dei computer quantistici. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Elio-3 dalla Luna: la nuova corsa all’oro che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’energia?

Accordo tra Interlune e il Dipartimento dell'Energia USA per la vendita di elio-3 estratto sulla Luna - Sfruttare la Luna e altri oggetti celesti per l'estrazione di materie prime che si trovano in quantità ridotte sulla Terra è una delle possibili evoluzioni della nuova "corsa allo Spazio" che vede ... Scrive hwupgrade.it