Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100 | ecco cosa è successo

L' Italia della staffetta 4x100 maschile è fuori dalla finale ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Grande delusione per Marcell Jacobs, che finiscono sesti nella seconda semifinale vinta dal Ghana. C'è un giallo però: l'ex campione olimpico viene urtato dal Sudafrica poi corre in 9'' la sua frazione. Probabile che ci sia un ricorso. Le immagini chiariscono cosa è successo: al momento del primo cambio, Jacobs è stato toccato con un piede dall'atleta sudafricano, tanto da scivolare al momento della partenza. Jacobs riesce comunque a rimanere in piedi e a partire, ma la gara degli azzurri sembra ormai compromessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

eliminazione col giallo per jacobs e la staffetta 4x100 ecco cosa 232 successo

