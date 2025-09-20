Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100 | ecco cosa è successo

L' Italia della staffetta 4x100 maschile è fuori dalla finale ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Grande delusione per Marcell Jacobs, che finiscono sesti nella seconda semifinale vinta dal Ghana. C'è un giallo però: l'ex campione olimpico viene urtato dal Sudafrica poi corre in 9'' la sua frazione. Probabile che ci sia un ricorso. Le immagini chiariscono cosa è successo: al momento del primo cambio, Jacobs è stato toccato con un piede dall'atleta sudafricano, tanto da scivolare al momento della partenza. Jacobs riesce comunque a rimanere in piedi e a partire, ma la gara degli azzurri sembra ormai compromessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100: ecco cosa è successo

In questa notizia si parla di: eliminazione - giallo

24' | 0-0 Il VAR cancella il rosso a Vranckx: solo giallo per il calciatore del Sassuolo #SassuoloLazio #AvantiLazio - X Vai su X

Fiore Hair Studio. Candi Staton · Nights on Broadway. In un solo step abbiamo fatto il possibile per eliminare il giallo w@gli stacchi di un lavoro nn nostro , cercando di preservare la struttura dei capelli .per noi risultato WOW? #balayagehighlights#balayage Vai su Facebook

Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100: ecco cosa è successo.

Eliminazione col giallo per Jacobs e la staffetta 4x100: ecco cosa è successo - Al momento del cambio Jacobs è stato toccato con un piede dall'atleta sudafricano, tanto da scivolare al momento della partenza. Riporta ilgiornale.it

Mondiali di atletica, i sudafricani colpiscono Jacobs: l’Italia è fuori dalla finale della 4×100. “Mai successa una cosa del genere” - Marcell Jacobs colpito durante il cambio in semifinale: "Mai successa una cosa simile". Scrive ilfattoquotidiano.it