Eliminano le rughe e rassodano | i patch per décolleté sono il nostro nuovo mai più senza

Diciamoci la verità, se al viso dedichiamo sempre tantissime cure, con l’applicazione di sieri e creme, il décolleté viene spesso trascurato. Il risultato, soprattutto con lo scorrere del tempo, è la comparsa di rughe che tendono a diventare particolarmente visibili e antiestetiche. Ma c’è una soluzione: i patch per décolleté che promettono di cancellare le rughe, anche quelle più profonde e rimpolpare la pelle in quest’area così delicata. L’area del petto infatti è maggiormente soggetta a subire l’invecchiamento cutaneo. A causare le rughe nella zona del décolleté sono diversi fattori. Prima di tutto la presenza di una pelle più sottile e fragile, senza tessuto grasso utile per idratare e proteggere. 🔗 Leggi su Dilei.it

