Elicottero e posti di blocco Controlli nelle aree sensibili

Ilgiorno.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio straordinario di controllo del territorio “ Alto Impatto “, coordinato dalla Prefettura di Como, si è svolto in questi giorni a Porlezza, Gera Lario, Domaso, Menaggio, Cantù, Mariano Comense, Erba, Ronago e Ponte Chiasso. Hanno preso parte le pattuglie della Questura di Como, della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, Digos e Squadra Mobile, Polizia Ferroviaria, il Settore di Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Como e la Sezione di Polizia Stradale di Como. Inoltre i Carabinieri, con un’unità cinofila e un’aliquota Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia, con l’elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio, e la Guardia di Finanza con un’unità cinofila, nonché le Polizie Locali di Como, Erba e Cantù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

elicottero e posti di blocco controlli nelle aree sensibili

© Ilgiorno.it - Elicottero e posti di blocco. Controlli nelle aree sensibili

In questa notizia si parla di: elicottero - posti

Il soccorso alpino può operare di notte con l'elicottero in altri 170 posti impervi e ostili

Elicottero e posti di blocco. Controlli nelle aree sensibili; Provincia blindata, posti di blocco e centinaia di controlli; Maxi operazione di controllo dei carabinieri: posti di blocco, pattuglie ed elicottero a Olbia, Bitti, Siniscola.

elicottero posti blocco controlliControlli straordinari in Brianza, in volo l’elicottero dei carabinieri - Brianza blindata, proseguono i controlli straordinari a Cantù ed Erba, come disposto dal comitato sicurezza straordinario. Segnala espansionetv.it

Controlli dei carabinieri. Anche con l’elicottero - Con l’avvio della stagione estiva, il Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio ha intensificato i controlli sul territorio, con un’importante... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Posti Blocco Controlli