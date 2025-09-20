Elezioni regionali Zannini lancia un messaggio al centrosinistra | Non abbiamo nulla in comune
“Non abbiamo nulla in comune con il progetto politico di sinistra-centro che va creandosi a sinistra perché quel progetto non e' nato dal basso, dalla discussione del programma (totalmente assente dalle interlocuzioni), dalla conoscenza dei problemi, non da risposte ai moderati”. Così il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
