Elezioni regionali Zannini lancia un messaggio al centrosinistra | Non abbiamo nulla in comune

Casertanews.it | 20 set 2025

“Non abbiamo nulla in comune con il progetto politico di sinistra-centro che va creandosi a sinistra perché quel progetto non e' nato dal basso, dalla discussione del programma (totalmente assente dalle interlocuzioni), dalla conoscenza dei problemi, non da risposte ai moderati”. Così il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

