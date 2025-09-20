Elezioni regionali la comunità di Stilo accoglie Giuseppe Falcomatà

In tanti, tra cittadini, amministratori e iscritti ai circoli del Partito democratico, si sono ritrovati in Piazza Matteotti, a Stilo, per sostenere la candidatura di Giuseppe Falcomatà, capolista del Pd alle elezioni regionali dei prossimi 5 e 6 ottobre. Un momento di confronto promosso da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

