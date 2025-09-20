Nel pomeriggio di domenica avrà luogo la sfida tra due squadre neopromosse: Elche e Oviedo si incroceranno in quello che probabilmente è uno scontro diretto per la salvezza. I valenciani però hanno iniziato la stagione in maniera decisamente migliore: sono ancora imbattuti e hanno 6 punti in classifica, mentre los Carbayones hanno perso 3 dei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Oviedo (domenica 21 settembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida salvezza al Martinez Valero