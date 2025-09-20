Eintracht Francoforte-Union Berlin domenica 21 settembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Reduce dall’esordio spumeggiante in Champions League, l’Eintracht Francoforte di Toppmoeller è impegnato in casa contro l’Union Berlin in questo quarto turno di Bundesliga. Per gli Adler una clamorosa cinquina contro il Galatasaray campione di Turchia e squadra costruita a suon di milioni, in una gara chiusa di fatto dopo i primi 45 minuti. Ha messo pochissima paura lo svantaggio iniziale, da lì in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

