Effetto Cartabia | su 130 borseggiatrici fermate a Venezia quante sono andate in carcere? Zero

La riforma della giustizia firmata dal ministro Cartabia finisce per l’ennesima volta al centro delle polemiche dopo l’inchiesta de La Verità, che dedica la prima pagina del quotidiano di oggi sabato 20 settembre proprio alle conseguenze pratiche di una riforma presentata come una panacea per il mondo della Giustizia. Ebbene, come riporta il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, a Venezia è sotto gli occhi di tutti l’emergenza criminale dei borseggiatori, in particolare delle borseggiatrici rom o dell’Est Europa, che colpiscono in maniera spregiudicata e irrefrenabile. La riforma Cartabia e quelle 130 borseggiatrici di Venezia rimaste impunite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Effetto Cartabia: su 130 borseggiatrici fermate a Venezia quante sono andate in carcere? Zero

