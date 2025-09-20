Edwards | tante triple ma poche parole | Virtus un club di grande tradizione
Pochi mesi fa è stato il miglior marcatore di Eurolega. La Virtus, che in attacco, rispetto alla squadra tricolore, ha perso Shengelia, Belinelli e Cordinier, l’ha preso per questo motivo. Carsen Edwards, nelle ultime due stagioni, con la maglia del Bayern Monaco, ha fatto impazzire allenatori, giocatori e difese avversarie. La Virtus, che aveva flirtato a lungo con Gabriele Procida, non ci ha pensato un attimo: quando c’è stata la possibilità di mettere sotto contratto il talento di Carsen, non ha avuto dubbi. E il talento, come è giusto che sia, Edwards lo riserva per il campo. Per gli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
