Edilizia 4.500 nuovi posti di lavoro con i cantieri delle Olimpiadi invernali

Dalle Dolomiti al cuore della pianura padana, le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 stanno già lasciando un segno concreto: crescita, occupazione, trasformazione del territorio. A dimostrarlo sono i numeri diffusi dalle Casse Edili, che confermano l'impatto straordinario dei cantieri avviati da Simico e delle opere di riqualificazione connesse all'appuntamento olimpico. Crescita significativa nel bellunese: oltre 20 nuove imprese iscritte rispetto allo scorso anno, con più di 5.000 addetti e una massa salariale passata da 35 a 41 milioni di euro, pari a un incremento del 17 per cento in soli dodici mesi.