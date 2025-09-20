Ecofin Dombrovskis | Bene l’ambizione dell’Italia di ridurre il deficit sotto il 3% del Pil

Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno dell’Italia a ridurre il deficit al di sotto del 3% del Pil entro quest’anno. Durante una conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale a Copenaghen, Dombrovskis ha definito “ambizioso” l’obiettivo fissato dal governo italiano e dal ministro Giancarlo Giorgetti. Possibile abrogazione della procedura per disavanzo eccessivo. Dombrovskis ha sottolineato che se l’Italia riuscirà a rispettare il target di deficit, la procedura per disavanzo eccessivo potrebbe essere abrogata in primavera. Normalmente, queste valutazioni vengono effettuate nel contesto del semestre europeo, che offre una revisione delle politiche di bilancio degli Stati membri dell’UE. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ecofin, Dombrovskis: “Bene l’ambizione dell’Italia di ridurre il deficit sotto il 3% del Pil”

In questa notizia si parla di: ecofin - dombrovskis

