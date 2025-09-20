Eco Sport Day oltre 1000 presenze e 600 atleti per la prima edizione all' insegna di sport educazione e sostenibilità
Più di mille persone, con oltre 600 tra bambini e atleti, hanno trasformato via Gorgona in una grande festa dedicata allo sport, all'educazione e alla sostenibilità. È questo il bilancio della prima edizione di Eco Sport Day, l'iniziativa promossa da Rida Ambiente srl, azienda leader nel trattamento dei rifiuti urbani, che ha superato ogni aspettativa e si candida già a diventare un appuntamento fisso per il territorio e lo sport del Lazio. L'evento nasce dalla filosofia di Rida Ambiente, che da anni porta avanti valori di innovazione, rispetto per l'ambiente e trasparenza. Una visione che trova nello sport un alleato naturale: disciplina, inclusione, spirito di squadra e attenzione alle regole sono principi che accomunano tanto il mondo sportivo quanto quello ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
