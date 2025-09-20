Eclissi di sole del 21 settembre 2025 | ecco dove sarà visibile e quando osservarla

Il 21 settembre 2025 si verificherà un’eclissi parziale di Sole visibile esclusivamente da regioni remote dell’emisfero australe. L’evento interesserà in particolare la parte meridionale della Nuova Zelanda e alcune aree dell’Antartide. In Italia non sarà visibile, ma diversi enti di ricerca e piattaforme scientifiche hanno programmato trasmissioni in streaming per seguire il fenomeno a livello internazionale. Secondo le previsioni astronomiche, l’eclissi inizierà alle 17:29 UTC (19:29 ora italiana) e terminerà alle 21:53 UTC (23:53 in Italia). Il massimo oscuramento, pari al 78% del disco solare, avverrà alle 21:41 ora italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

