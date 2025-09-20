Eclissi di sole del 21 settembre 2025 | ecco dove sarà visibile e quando osservarla
Il 21 settembre 2025 si verificherà un’eclissi parziale di Sole visibile esclusivamente da regioni remote dell’emisfero australe. L’evento interesserà in particolare la parte meridionale della Nuova Zelanda e alcune aree dell’Antartide. In Italia non sarà visibile, ma diversi enti di ricerca e piattaforme scientifiche hanno programmato trasmissioni in streaming per seguire il fenomeno a livello internazionale. Secondo le previsioni astronomiche, l’eclissi inizierà alle 17:29 UTC (19:29 ora italiana) e terminerà alle 21:53 UTC (23:53 in Italia). Il massimo oscuramento, pari al 78% del disco solare, avverrà alle 21:41 ora italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: eclissi - sole
Eclissi di sole in Italia: quando e dove saranno visibili
7 luglio l'eclissi di Sole del secolo: sarà visibile dalla Toscana?
Le prossime eclissi di Sole in Italia saranno meravigliose: quando e dove saranno visibili
Eclissi di Sole il 21 settembre. Dove e quando sarà visibile Vai su Facebook
Eclissi di Sole il 21 settembre. Dove e quando sarà visibile - X Vai su X
Il Sole si oscura all’alba, ecco perché l’Eclissi dell’Equinozio sarà speciale; Eclissi di Sole 21 settembre 2025, la quarta dell’anno, tutti i dettagli; Eclissi solare del 21 settembre 2025: uno spettacolo mozzafiato in cielo.
La Luna Nuova del 21 settembre 2025 con eclissi solare vi invita a fare del vostro meglio, senza inseguire la perfezione - Gli esperti ci spiegano cosa significa, quali sono i segni più interessati e come sfruttarne al meglio le potenti energie ... vogue.it scrive
Arriva l’Eclissi di Sole in Vergine il 21 settembre 2025, gli effetti su tutti i segni zodiacali - Domenica 21 settembre assisteremo a un'eclissi di sole parziale nel segno della Vergine, che ci parla di una grande trasformazione personale ... Lo riporta fanpage.it