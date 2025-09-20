Ecco tre milioni e mezzo per Villa Rambelli

Arrivano tre milioni e mezzo per Villa Rambelli. Con il decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per il consolidamento e il restauro conservativo dello storico edificio sambenedettese. L’importo destinato al Comune di San Benedetto ammonta a 3.500.000 euro, risorse che permetteranno di avviare un intervento atteso da tempo. L’obiettivo è restituire alla città un luogo di grande pregio, trasformandolo in spazio museale. Il progetto, presentato dal Comune, è stato giudicato idoneo e meritevole di finanziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco tre milioni e mezzo per Villa Rambelli

