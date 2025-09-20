Ecco la ’casa’ per i pellegrini L’ex convento dei Frati convertito in un ostello
Un altro sogno che si avvera per il complesso del Ss Salvatore. Dopo il restauro del campanile e degli affreschi della chiesa (più il rilancio del Centro arti visive nel restrostante giardino), è iniziata una seconda vita anche per le antiche celle dei frati. Una parte dell’ex convento è stata infatti convertita nell’ostello "San Bernardino" (all’interno c’è una scultura a lui dedicata) e da quest’estate accoglie i pellegrini della Via Francigena. Le celle utilizzate sono una ventina, con gli ospiti che in cambio dell’ospitalità fanno un’offerta libera. "Siamo ancora in fase di rodaggio – racconta don Roberto Canale, che da gennaio 2024 guida l’Unità parrocchiale che ingloba il Duomo San Martino, il Ss Salvatore e il Ss Sacramento ai Macelli – dato che da maggio ad oggi abbiamo ospitato non più di una cinquantina di pellegrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
