Ecco com’è la nuova casa Grande Fratello le immagini ufficiali sono state diffuse | cosa si è notato
I social ufficiali del Grande Fratello hanno acceso la curiosità dei fan pubblicando le prime immagini della nuova Casa che dal 29 settembre accoglierà i concorrenti. Un assaggio studiato per alimentare l’attesa, in un’edizione che si preannuncia speciale: il reality compie infatti 25 anni e per l’occasione non mancheranno le novità, a partire dalla conduzione che vede Simona Ventura per la prima volta al timone dello storico programma di Canale 5. Come da tradizione, ogni stagione porta con sé un restyling della celebre abitazione, e anche stavolta i cambiamenti si annunciano significativi. A differenza degli anni scorsi, quando erano trapelate in anticipo indiscrezioni e foto non autorizzate, questa volta è stato lo stesso account del programma a mostrare qualche dettaglio del nuovo loft. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
