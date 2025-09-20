Ecco come la Nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni | il ruolo della Cina e la vittoria dello zar
Londra, 20 settembre 2025 – Se la Nato dovesse attaccare la Russia, la “terza guerra mondiale” durerebbe soltanto in cinque giorni. E il risultato sarebbe a vantaggio del Cremilino. Ne è convinto il generale britannico Sir Richard Shirreff, un ex vice comandante supremo alleato dell’Europa per la Nato. Un militare con grandissima esperienza Shireff – fino al 2014 vice comandante dell'Alleanza atlantica – che ieri, in un’intervista al Daily Mail ha tratteggiato uno scenario inquietante: la Nato potrebbe “perdere la Terza guerra mondiale” e, in meno di una settimana – 5 giorni, per la precisione – la geopolitica mondiale verrebbe ribaltata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
