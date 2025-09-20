Ecco come la Nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni | il ruolo della Cina e la vittoria dello zar

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra, 20 settembre 2025 – Se la Nato dovesse attaccare la Russia, la “terza guerra mondiale” durerebbe soltanto in cinque giorni. E il risultato sarebbe a vantaggio del Cremilino. Ne è convinto il generale britannico Sir Richard Shirreff, un ex vice comandante supremo alleato dell’Europa per la Nato. Un militare con grandissima esperienza Shireff – fino al 2014 vice comandante dell'Alleanza atlantica – che ieri, in un’intervista al  Daily Mail ha   tratteggiato uno scenario inquietante: la Nato potrebbeperdere la Terza guerra mondiale”  e, in meno di una settimana – 5 giorni, per la precisione – la geopolitica mondiale verrebbe ribaltata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ecco come la nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni il ruolo della cina e la vittoria dello zar

© Quotidiano.net - Ecco come la Nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni: il ruolo della Cina e la vittoria dello zar

In questa notizia si parla di: nato - potrebbe

Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”

Donald Trump, «L'Ucraina non riavrà la Crimea, né diventerà membro Nato. Putin? Potrebbe non volere l'accordo»

Come la Nato può perdere la terza guerra mondiale in cinque giorni: i punti deboli; Così la Nato può perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni; Ecco come la Nato potrebbe perdere la terza guerra mondiale in 5 giorni: il ruolo della Cina e la vittoria dello zar.

nato potrebbe perdere terzaCome la Nato può perdere la terza guerra mondiale "in cinque giorni": i punti deboli - L'avvertimento dell'ex vicecomandante dell’Alleanza atlantica, Sir Richard Shirreff: i timori di un "incidente al treno passeggeri" e del coinvolgimento della Cina ... Riporta today.it

nato potrebbe perdere terzaTerza guerra mondiale, l'ex vice comandante Nato: «Invasione della Lituania, l'aiuto della Cina: così perderemmo in 5 giorni» - «L'Occidente potrebbe capitolare in 5 giorni se dovesse scoppiare la Terza guerra mondiale, con l'allenza Russia- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nato Potrebbe Perdere Terza