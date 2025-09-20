Eccellenze della Tuscia premiata la Fattoria Faraoni | Resistiamo alla monocoltura della nocciola
Eccellenze della Tuscia, “Premio resistenza casearia” ad Andrea Cippitelli, allevatore e produttore titolare insieme alla moglie Silvia della Fattoria Faraoni di Sutri, in occasione dell’inaugurazione di Cheese, la più importante manifestazione internazionale dedicata al formaggio a latte crudo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Cinque nuove eccellenze nel marchio "Tuscia Viterbese": entrano i primi due birrifici
Eccellenze della Tuscia, premiata la Fattoria Faraoni: "Resistiamo alla monocoltura della nocciola"
