Eccellenza | l’altro anticipo è Russi-Sanpaimola Il Medicina di Assirelli aspetta l’ex Spal Si gioca a Budrio per l’alta affluenza di pubblico

Si apre oggi con due anticipi la quarta giornata del girone B di Eccellenza. A Russi, alle 15, andrà in scena la sfida tutta romagnola tra i padroni di casa e il Sanpaimola mentre alle 15,30, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, si giocherà il match tra il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli e l’ Ars et Labor Ferrara (ex Spal). La partita si disputerà a Budrio e non a Medicina in virtù della maggiore capienza dell’impianto, pronto ad accogliere centinaia e centinaia di supporter biancazzurri in arrivo da Ferrara. Le altre sfide di questo quarto turno si giocheranno domani alle 15,30: il Mezzolara di Nicola Zecchi farà visita allo Young Santarcangelo, il Castenaso di Fabio Rizzo ospiterà il Futball Cava Ronco mentre l’ Osteria Grande di Giangiacomo Geraci sarà di scena sul terreno di gioco della Comacchiese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

