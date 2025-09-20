AREZZO Inizia questo pomeriggio il secondo turno di Eccellenza, almeno per quanto riguarda il girone B. Saranno Colligiana e Signa alle 15 a dare vita all’anticipo di questa giornata con le aretine che scenderanno in campo domani. Oltre a chi cerca conferme come la Baldaccio, reduce dall’importante e preziosa vittoria in casa della quotata Antella, oppure la Sansovino di Chini che non ha mai conosciuto sconfitta tra Coppa e campionato, rispettivamente contro Asta e Grassina, c’è anche chi cerca il pronto riscatto. La Sangiovannese ad esempio ospitando l’ Antera affronterà un’altra squadra che sperava in un inizio di campionato decisamente diverso e quindi desiderosa come non mai di rialzare la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: i motivi del campionato