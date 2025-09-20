Eccellenza | i motivi del campionato
AREZZO Inizia questo pomeriggio il secondo turno di Eccellenza, almeno per quanto riguarda il girone B. Saranno Colligiana e Signa alle 15 a dare vita all’anticipo di questa giornata con le aretine che scenderanno in campo domani. Oltre a chi cerca conferme come la Baldaccio, reduce dall’importante e preziosa vittoria in casa della quotata Antella, oppure la Sansovino di Chini che non ha mai conosciuto sconfitta tra Coppa e campionato, rispettivamente contro Asta e Grassina, c’è anche chi cerca il pronto riscatto. La Sangiovannese ad esempio ospitando l’ Antera affronterà un’altra squadra che sperava in un inizio di campionato decisamente diverso e quindi desiderosa come non mai di rialzare la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - motivi
Incontro di calcio Trapani-Marsala. Per motivi di ordine pubblico, il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Marsala Con riferimento alla gara di calcio Accademia Trapani-Marsala 1912 (Coppa Italia Eccellenza), in programma il prossimo 31 agosto n Vai su Facebook
Terremoto in una rivale della Monregale, se ne vanno allenatore e vice; Eccellenza A - Qui Pontenurese. Il dg Malvicini: «Cambiato molto, puntiamo a consolidarci in categoria»; Calcio, Eccellenza: definiti i gironi per la stagione 2025/26.
Una bandiera rossonera come vice allenatore: Stefano Fracassi torna alla Lucchese - Torna su una panchina dopo un periodo lontano dai campi per motivi personali ... Scrive luccaindiretta.it
Eccellenza, Fermana-Civitanovese senza i tifosi rossoblù - Il sentito derby, valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza, non vedrà la presenza dei tifosi ospi ... Lo riporta veratv.it