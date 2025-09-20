Ecce Lignum Crucis Arte per Dio Arte per la Comunità | mostra di oggetti preziosi all’Osterio Magno di Cefalù
Lunedì 22 settembre 2025, alle 18, all’Osterio Magno di Cefalù sarà inaugurata la mostra "Ecce Lignum Crucis. Arte per Dio. Arte per la Comunità", un percorso unico che mette in dialogo fede, arte e territorio. Oltre venti preziose stauroteche, provenienti da diverse parrocchie della Diocesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ecce - lignum
Ecce Lignum Crucis. Arte per Dio. Arte per la Comunità: mostra di oggetti preziosi, all’Osterio Magno di Cefalù; Il ritorno del Crocifisso in Santa Maria del Fiore; Moreau-Rouault, il passaggio del testimone.
All’Osterio Magno di Cefalù la mostra “Ecce Lignum Crucis” - La Diocesi di Cefalù organizza anche un ciclo di cinque incontri gratuiti per guide, studiosi e operatori culturali. Riporta cefalunews.org
Messina. “Ecce Lignum Crucis”, docufilm sulle tradizioni pasquali in Sicilia - MESSIBNA – Domani, martedì 12 aprile, alle 10, nella Biblioteca universitaria “Giacomo Longo” di Messina, nel rispetto delle misure anti- Secondo tempostretto.it