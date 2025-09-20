È una Civitanovese su di giri dopo la Coppa

Il successo in Coppa Italia contro la Sangiustese ha ridato alla Civitanovese quel morale che serviva in vista di una partita complicata come quella di domani, contro il Matelica. Pur maturata ai calci di rigore, la vittoria ha permesso di voltare pagina rispetto alla sconfitta di Fermo, ma restano alcune criticità. Il nodo principale riguarda la fase offensiva: in quattro uscite, i rossoblù hanno realizzato soltanto due reti, di cui una su punizione. A funzionare è invece la fase difensiva, con tre gol incassati e, più in generale, la sensazione di poter tenere anche al cospetto di compagini attrezzate come K Sport e Sangiustese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

