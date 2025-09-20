E' tempo di derby per la Salernitana capolista parla Raffaele | Non abbassiamo la guardia

Salernotoday.it | 20 set 2025

La Salernitana sarà in trasferta Giugliano, nel giorno di San Matteo, per la quinta giornata di campionato. Il 21 settembre alle ore 17.30, i granata scenderanno in campo allo stadio De Cristofaro. Lo faranno a distanza di pochi giorni dalla vittoria infrasettimanale ottenuta contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

