È stata lei Brividi per l’omicidio di Antonietta Rocco | la svolta shock nelle indagini

Svolta nelle indagini sulla morte di Antonietta Rocco, la 63enne trovata senza vita nel suo appartamento di via Muzio Scevola, a Latina. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di una donna, che sarebbe l’ex badante della vittima. La misura è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria dopo che la Squadra Mobile ha raccolto «gravi indizi di colpevolezza» grazie a testimonianze e accertamenti tecnici. Il ritrovamento del corpo. La tragedia è stata scoperta la mattina di venerdì 19 settembre 2025, quando l’attuale badante della 63enne, di origine straniera, ha lanciato l’allarme. Antonietta Rocco, che aveva problemi di deambulazione e non vedeva bene da un occhio, è stata trovata nel suo letto in una pozza di sangue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

