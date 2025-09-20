È stata lei Antonietta Rocco la svolta choc nelle indagini
Un silenzio irreale ha avvolto via Muzio Scevola quella mattina. Nessuno avrebbe mai pensato che dietro quella porta si celasse un segreto capace di gelare il sangue anche ai più forti. Latina, incredula, si ritrova spettatrice di una storia che sembra uscita da un film noir, tra sospetti, ombre e una domanda che non trova ancora risposta. Il quartiere mormora, i vicini si guardano con occhi diversi. Antonietta, 63 anni, viveva una vita tranquilla, segnata da fragilità e solitudine. Ed è proprio nella sua casa che si consuma un dramma che oggi scuote un’intera comunità, lasciando tutti con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“È stata lei”. Brividi per l’omicidio di Antonietta Rocco: la svolta shock nelle indagini
Antonietta Rocco, 63 anni, è stata accoltellata e trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto Vai su Facebook
