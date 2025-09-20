È morto l'elefante Shankar | ha vissuto quasi tutta la sua vita da solo in un recinto
Shankar, l’unico elefante africano dello zoo di Delhi, è morto a soli 29 anni dopo una vita trascorsa in solitudine. Attivisti denunciano anni di isolamento e condizioni pessime e la sua morte riaccende il dibattito su se sia giusto o meno tenere oggi in cattività animali così complessi, intelligenti e sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
