Il parkour è sempre stato il cuore pulsante della saga di Dying Light, ma in The Beast l'esperienza diventa ancora più spettacolare grazie al ritorno del rampino. Questo strumento iconico non solo velocizza gli spostamenti, ma apre la strada a nuove strategie di combattimento e di esplorazione. Non è però disponibile dall'inizio, e per sfruttarlo al massimo serviranno pazienza, abilità e i giusti potenziamenti. Come sbloccare il rampino. Nelle prime fasi dell'avventura Kyle non potrà contare né sulle mosse più avanzate di parkour né sul rampino.

© Gamerbrain.net - Dying Light The Beast: Guida per sbloccare il rampino