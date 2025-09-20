Duro scontro Mantellassi-Masi sulla Conferenza paesaggistica.

È stato un confronto acceso quello andato in scena in Commissione ambiente a Empoli tra il sindaco Alessio Mantellassi e Leonardo Masi, capogruppo di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli. Per quasi mezz’ora i due si sono fronteggiati in un duro botta e risposta, dopo la domanda di Masi all’architetto Parlanti in merito all’ urbanizzazione del territorio "concordata o meno con la Regione ". A innescare la scintilla, il riferimento di Masi a un verbale della prima Conferenza paesaggistica regionale nel quale l’ente chiede ulteriori approfondimenti circa superfici e perimetri. "Io ho il resoconto – ha detto –: la conferenza di pianificazione si è tenuta una sola volta, non è finita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

