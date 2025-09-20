Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso del Consiglio Comunale del 15 settembre, i consiglieri Antonio Ciervo e Fabio Di Caprio hanno annunciato la conclusione della propria esperienza all’interno del gruppo consiliare Obiettivo Comune. “ È il momento di nuove scelte, più vicine ai giovani e in grado di offrire un aiuto concreto ai cittadini – ha dichiarato Ciervo – Da oggi sarò un consigliere di minoranza indipendente, perché il mio cuore e il mio pensiero politico mi hanno portato in questa direzione. Ho sempre espresso le mie idee in Consiglio Comunale, presentando emendamenti e proposte”. Dal canto suo il consigliere Di Caprio ha invece dichiarato: “La politica deve essere vista come passione e non interesse personale, le mie idee mi portano a una scelta di salvaguardia della mia identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dugenta, Ciervo e Di Caprio escono dal gruppo consiliare ‘Obiettivo Comune’